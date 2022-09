Avigliana, il Dinamitificio si popola con le visite

Molto pubblico interessato per le visite guidate all’ecomuseo del Dinamitificio Nobel di via Galinier, la scorsa settimana. Un fine settimana dedicato alla scoperta della ex fabbrica degli esplosivi, proposta dall’associazione Amici di Avigliana, che quest’anno compie 50 anni, in occasione dei 20 anni della costituzione dell’ecomuseo e nell’ambito della 13ª “Giornata del patrimonio archeologico della valle di Susa”...

Su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022