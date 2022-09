S.Ambrogio: per il "Meliga Day" un altro pienone

La pioggia caduta domenica a cavallo dell’ora di pranzo è stata fortunatamente una breve parentesi, incapace di intaccare l’ottima riuscita, anche quest’anno, del “Meliga Day” di Sant’Ambrogio. Giunta alla sua 14ª edizione, la rassegna enogastronomica promossa da Comune e Pro loco in collaborazione con le associazioni del paese e l’Unione montana Valle Susa, nell’ambito di GustoValsusa, ha nuovamente fatto il pieno di pubblico per tutto il week-end, incoronando ancora una volta la pasta di meliga come biscotto della tradizione. Quella all’ombra del monte Pirchiriano è d’altronde la fiera regionale dedicata alla pasta di meliga, segno di un evento che ha ormai un richiamo capace di andare ben oltre i confini della valle di...

su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022