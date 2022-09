Sasà, la protesta gira l'Italia in bicicletta

Salvatore Gigante, per tutti Sasà, è un guascone che ama andare un po’ sopra le righe. Ha la battuta pronta, ma stavolta non scherza. È terribilmente serio e si appresta a girare l’Italia, val di Susa-Sicilia e ritorno, in bicicletta, per protestare contro lo Stato e per denunciare la situazione in cui lui, la sua socia Giuliana Debernardi e tanti altri gestori di locali pubblici, falcidiati prima dalla pandemia e dalle restrizioni e poi dagli esagerati rincari di bollette e materie prime, si sono trovati e si trovano tutt’ora. E il bello è che Sasà Gigante non è mai andato in bici, per lo meno come pratica sportiva...

Su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova