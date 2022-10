Almese, uffici e servizi sempre più digitali

Un Comune sempre più digitale grazie ai fondi del Pnrr, quello di Almese. Nel corso del consiglio comunale dello scorso mercoledì l’amministrazione ha approvato la sesta variazione di bilancio, per l’importo di 565mila 670,42 euro. Una cifra significativa che la giunta ha stanziato per la realizzazione di una serie di opere di digitalizzazione importanti a favore di tutta la comunità. «Grazie a questi fondi statali riusciremo a realizzare tanti nuovi interventi per la digitalizzazione di Almese con l’obiettivo di garantire sempre più efficienza e trasparenza ai concittadini - spiega la sindaca Ombretta Bertolo - Ringrazio l’Ufficio segreteria che è sempre pronto a partecipare ai bandi statali e regionali e a prendere tutte le opportunità offerte dal Pnrr»...

Su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022