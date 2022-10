Avigliana, l’acqua e il riuso per l’ambiente

Ottimo andamento per la quarta edizione del “Festival della sostenibilità”, serie di eventi di tipo culturale, pratico e ludico ospitati dal parco Alveare Verde. L’intento dell’iniziativa è coinvolgere gli studenti e la cittadinanza in iniziative di vario genere, ma tutte a tema ambientale. Dalla proiezione di documentari tematici all’organizzazione di laboratori di riuso e riciclo, dalla conferenza tematica allo spettacolo teatrale, fino all’organizzazione di eventi pratici di raccolta rifiuti. «Siamo contenti che anche quest’anno il tema dell’ambiente sia diventato oggetto di interesse per tante persone diverse e speriamo che tale appuntamento possa diventare sempre più sentito e partecipato dalla popolazione aviglianese e non», commenta Fiorenza Arisio, consigliera comunale con deleghe ambientali...

Su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022