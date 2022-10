Borgone, monsignor Iovine diventa il nuovo parroco

Borgone ha salutato sabato don Pietro Guiffrey, che dopo 38 anni come parroco, dei quali gli ultimi tre “a mezzo servizio” per via del suo stato di salute, ha rassegnato le dimissioni, aprendo la strada ufficiale alla successione. Nell’ottobre 2019 era stato il vescovo di allora, Alfonso Badini Confalonieri, a indicare monsignor Claudio Iovine come amministratore in via temporanea, ma don Pietro aveva mantenuto il suo ruolo a tutti gli effetti canonici e concordatari. Da adesso invece la responsabilità della parrocchia, insieme a quella di San Didero in cui l’ingresso è avvenuto domenica mattina, passa al nuovo amministratore.

Alla cerimonia d’ingresso ha voluto partecipare in prima persona l’arcivescovo Roberto Repole, e prevedibilmente il pomeriggio...

su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022