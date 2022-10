Condove, il comitato all'attacco: «Una consultazione popolare per il campo sportivo»

Il comitato per la salvezza del campo sportivo e il rilancio dello sport a Condove torna alla carica nei confronti dell’amministrazione comunale, con due richieste esplicite. La prima: indire una consultazione fra i condovesi affinché possano esprimersi sull’intenzione dell’amministrazione comunale di trasformare l’area di via Roma in un parco “multifunzionale” o, in alternativa, recuperare il campo sportivo per il calcio giovanile ed eventuali attività sportive e di aggregazione sociale. La seconda: partecipare al bando governativo “Sport e periferie” che prevede, per i comuni sotto i 5mila abitanti, di poter accedere a fondi statali pari a 400mila euro per il recupero degli impianti sportivi, presentando la propria candidatura entro la scadenza...

su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022