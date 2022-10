Condove: Portia e Lunella, la Fiera della Toma diventa rotonda

Portia e Lunella sono già nell’area verde di piazza Martiri della Libertà, pronte a scattare qualche selfie con i visitatori della Fiera della Toma. Insieme a loro i due vitellini, ancora senza nome: a deciderli saranno gli utenti social, invitati a farlo dal Comune di Condove sulla sua pagina facebook. Poi, passata la rassegna, Portia e Lunella, dal nome di due celebri colli della montagna condovese, e i due vitellini migreranno stabilmente sulle rotonde di ingresso a Condove, dove vi resteranno tutto l’anno come biglietto da visita per chi transita dal paese. Le statue celebrative in vetroresina saranno inaugurate domani mattina, sabato 8 ottobre, alle 10,30 in piazza Libertà durante l’apertura ufficiale della 32ª Fiera della Toma: le ha fatte realizzare la Pro loco...

su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022