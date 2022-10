Fungo di Giaveno: una risorsa da "esportare"

In attesa del fine settimana a tavola con i funghi giavenesi, sabato scorso nella cornice dell’azienda agricola Venturino, presso Il Ciabot di frazione Colpastore, si è tenuto il convegno “Il fungo di Giaveno: come valorizzare la risorsa tutto l’anno”. «A partire da tanti anni fa, da quando ero assessore al turismo, ho sempre avuto l’obiettivo di valorizzare la nostra preziosa risorsa, conosciuta in tutta la Regione, il fungo porcino di Giaveno - dice il sindaco Carlo Giacone - La possibilità di conservare il fungo, creando dei prodotti quali funghi essiccati o sottolio può generare una filiera importante per l’economia dell’intera valle. L’obiettivo di questi incontri è fare rete con altre esperienze virtuose, le istituzioni regionali e cercare ispirazione...

Su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022