Val Sangone, il ponte solidale con Gorom Gorom

Lo scorso fine settimana le amministrazioni di valle hanno incontrato una delegazione di Gorom Gorom, città del Burkina Faso con la quale sono in corso progetti di cooperazione solidale. Al centro della visita l’aggiornamento sull’andamento del progetto “Enndam” sostenuto dal 2016 anche dalla Città di Giaveno. Un intervento messo in atto nei villaggi e nella regione del Sahel del Burkina Faso, a partire dai 2001 con la partecipazione diversi Comuni del torinese (Airasca, Cantalupa, Frossasco, Giaveno, Orbassano, Pinerolo, Roletto, Trana e Villarbasse) e proseguito in tutti questi anni anche con il contributo riconosciuto dalla Regione Piemonte...

Su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022