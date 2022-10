Giaveno, arriva la pioggia: "Fungo in festa" rinviata

Le previsioni meteorologiche non promettono niente di buono per questa domenica, così la Città di Giaveno di concerto con le associazioni coinvolte, ha deciso di rinviare la sagra micologia "Fungo in festa" a domenica 23 ottobre. La data scelta non è causale: domenica 16 ottobre infatti era già in programma la "Festa rurale del cevrin di Coazze". Il programma di "Fungo in festa" al momento non ha subito variazioni rispetto a quanto previsto per questa domenica.

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022