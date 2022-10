Almese: ecco la nuova sede di "LiberAmente"

Nuova sede, nuovo direttivo, nuovi corsi. È iniziata sabato 1° ottobre, con l’inaugurazione della nuova sede in via San Sebastiano 6, la nuova stagione dell’associazione LiberAmente ad Almese. Locali messi a disposizione dalla Consulta Giovani, con la quale il gruppo guidato dalla presidente Consuelo Giovazzini collabora ai progetti. «Un’occasione per presentare il nuovo direttivo e le nuove attività e per condividere una merenda con i prodotti del nostro territorio grazie alla generosità dei produttori del mercatino del sabato, della panetteria Badellino e della pasticceria Pasticciamo», dice Giovazzini...

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022