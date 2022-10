Giaveno, a Ponte Pietra un nuovo incrocio

La messa in sicurezza dell’incrocio tra via Coazze e via Ponte Pietra è una delle opere viarie più attese dalla città. Finalmente dopo tanto aspettare, questa settimana potrebbero iniziare i lavori con cui verrà costruita una piastra sopraelevata che servirà a rallentare i veicoli che scendono da Coazze, rendere più facile e sicuro l’attraversamento dei pedoni, più facile l’inserimento sulla direttrice principale per chi arriva dalla borgata e l’utilizzo della pensilina dell’autobus, oltre a migliorare l’estetica dell’area. I lavori costeranno circa 200mila euro, 170mila euro dei quali coperti da fondi della Città metropolitana nell’ambito del programma “Strade ad alta pericolosità”...

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022