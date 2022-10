Villardora, la doppia rotonda ora è abbozzata

Dovranno essere completati entro circa quattro mesi i lavori di realizzazione della rotatoria lungo la circonvallazione che mette in sicurezza gli incroci con le vie Pelissere e al Cerrone di Villardora. Durante questo periodo, nei giorni infrasettimanali, il tratto sarà chiuso al traffico. L’accesso al paese sarà possibile da via Almese. I lavori sono affidati all’impresa Cantieri Moderni srl di Pinerolo per un importo di 161mila 117 euro...

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022