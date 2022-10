Almese, ‘Evviva!’ all’esordio in val Messa

Una mattinata alla scoperta delle buone regole per la sicurezza di tutti. È l’iniziativa itinerante “Evviva!”, proposta dall’Asl To3 ai territori di riferimento, che giovedì 13 ottobre ha fatto tappa al parco Robinson di Rivera di Almese. Nel corso degli incontri, già organizzati in molti comuni delle valli e della cintura, i ragazzi delle scuole locali vengono coinvolti in varie attività a metà strada tra gioco e laboratorio pratico...

Su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022