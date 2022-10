Buttigliera, Comune e sindacati uniti per il sociale

Comune di Buttigliera e organizzazione sindacali hanno formalizzato con un protocollo d’intesa la collaborazione sulle tematiche legate allo stato sociale. Documento firmato martedì scorso in sala consiliare. «Abbiamo iniziato una fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali nel difficile contesto delle conseguenze economiche e sociali della pandemia - spiega il sindaco Alfredo Cimarella - L’attuale contesto ci pone di fronte sfide nuove e se possibile ancora più impegnative. L’accordo prevede nuove e stabili relazioni con le parti sociali, cercando, ognuno con le proprie competenze e prerogative, di trovare risposte per i nostri cittadini. Tengo, in particolare, a ringraziare per il traguardo raggiunto l’assessore alle politiche sociali Chiara Giaccone...

Su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022