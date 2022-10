Coazze, per la banda una casa tutta nuova

Una giornata di festa per la banda Filarmonica Coazzese e per la scuola Musica Senza Confini domenica scorsa. Le due realtà “gemellate” hanno infatti accolto cittadini, amministratori, tra i quali la deputata Daniela Ruffino, e soci nella rinnovata sede di via Castello 14, spazi concessi dal Comune nello stabile che ospita anche l’asilo Macario, palazzo conosciuto da tutti con il nome popolare Buon Pastore...

Su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022