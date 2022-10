Marrone, tutto pronto per l'assalto a Villarfocchiardo

Non ci saranno due dei suoi simboli, lo storico presidente Giorgio Fiore, scomparso lo scorso inverno all’età di 81 anni, e l’ex sindaco Luigi Franco “Patachin”, altrettanto storica voce del marrone nelle lunghe giornate passate al microfono per informare i visitatori e factotum della Pro loco, fermo ai box in ospedale in attesa di un intervento chirurgico. Un pezzo importante della sua storia non sarà presente alla Sagra valsusina del Marrone, che prenderà il via ufficialmente domani mattina, sabato 15 ottobre, per concludersi nella serata di domenica, ma la macchina organizzativa è andata avanti lo stesso ed è tutto pronto per quello che da parecchi anni è l’evento dell’autunno valsusino...

