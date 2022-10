Vaie, via Martiri rinasce: nuovi marciapiedi, alberata e rotonda

Atteso da tempo, il nuovo marciapiede lungo via Martiri della Libertà sta finalmente prendendo corpo e con lui la nuova rotonda all’incrocio con via Belmonda. Non solo: contestualmente Vaie potrà anche riavere l’alberata rasa a zero nell’inverno 2018, dopo il focolaio da tarlo asiatico del fusto scoperto nell’estate dello stesso anno. Tutto nasce da lì, dal malaugurato avvento dell’Anoplophora glabripennis, insetto assolutamente innocuo per l’uomo e per gli animali ma fortemente nocivo per le piante, che comportò il totale abbattimento degli alberi infestati o potenzialmente infestabili, sia su suolo pubblico, sia in cortili e giardini privati. Il rifacimento del marciapiede era in realtà un’esigenza avvertita da tempo, dal momento che le radici della vecchia...

su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022