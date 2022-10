Vigili del fuoco di Susa, una storia lunga 40 anni

Lotta agli incendi, ma non solo. Nei 40 anni di vita del Distaccamento dei vigili del fuoco di Susa trovano posto anche centinaia di altri interventi, da quelli in occasione delle alluvioni al soccorso sulle piste da sci, passando per l’estricazione in caso di incidenti stradali o anche interventi più leggeri come l’apertura porte ma egualmente necessari per chi in quel momento ne ha bisogno...

