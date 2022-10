Aib Giaveno-Valgioie: 50 anni di ricordi e amicizia

Una bella mattinata per raccontarsi, ricordare i compagni che non ci sono più e gettare le basi per il futuro. Questa è stata la feste per i primi 50 anni di vita dell’Aib di Giaveno-Valgioie, che si è tenuta domenica nella sede della squadra antincendi boschivi di via di strada del Ferro 70, nel polo della protezione civile dove hanno le loro sedi anche Croce rossa e vigili del fuoco volontari. A fare gli onori di casa il caposquadra ad interim giavenese Davide Cugno e comandante di distaccamento dell’Area di Base 27, ovvero una delle 15 aree in cui è suddivisa la provincia di Torino e che raggruppa, ognuna al proprio interno un numero differente di squadre Aib. Nel caso valligiano sono quattro: Coazze, Giaveno, Reano e Valgioie...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022

