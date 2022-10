Avigliana, un lampo di luce: il libro della prof Roberta Masinari

Il mondo visto dall’alto di un faro. È la storia del protagonista di “Un lampo di luce. Una pausa nel faro di Portofino”, il primo romanzo dell'aviglianese Roberta Masinari, volto noto del mondo scolastico aviglianese, essendo stata fino a qualche anno fa docente di sostegno dell’Istituto Galileo Galilei. Il protagonista della storia è Paolo Bassignani, un vero guardiano del faro. «Vivere in un faro tra cielo, mare e terra, magari in compagnia di una amorevole gatta e di un curioso gabbiano, potrebbe essere veramente un sogno, ma tutto ciò fa parte della vita di Paolo Bassignani, l’attuale guardiano del faro di Portofino. Lui sa coltivare la propria intimità - dice l’autrice aviglianese - Il libro racconta una storia vera, ma nel nostro incontro troverete una goccia di fantasia che non posso svelare, per creare uno spiraglio di curiosità. Tutto inizia e finisce sulla punta di un promontorio ligure, esattamente sotto la luce del faro di Portofino, riviera di Levante...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022

