È partita da Exilles la "pedalata ribelle" di Sasà Gigante

“Mi riprendo la mia libertà”, “Fottuto dallo Stato”. Sono fronte e retro della t-shirt bianca che Sasà Gigante porterà in giro per l’Italia nella sua protesta a pedali contro lo Stato dopo la crisi arrivata a colpire duro dopo due anni e mezzo di Covid e sei mesi di guerra in Ucraina. Soprattutto le attività commerciali e di ristorazione come quella di Sasà, “Il Gigante e la Gallina”, noto ristorante sulla statale 24 del Monginevro al Deveys, ai piedi dei tornanti di Serre la Voute...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022