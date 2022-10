Rubiana: missione compiuta per le "Giornate Fai d’autunno"

Missione compiuta per le “Giornate Fai d’autunno” che lo scorso fine settimana hanno visto protagonisti la pinacoteca comunale Francesco Tabusso, il santuario Madonna della Bassa e Villa Tabusso tutti a Rubiana. Oltre 300 i visitatori che nell’arco della due giorni hanno scelto di visitare i tre beni scelti dagli organizzatori per accendere un faro su questa porzione della valle di Susa. «Sono andate molto bene, il riscontro di pubblico è stato più che positivo, con molti visitatori giunti da noi per la prima volta - dice l’assessore alla cultura Fabio Otta - Le reazioni del pubblico sono state entusiastiche. L’obiettivo era garantire maggiore visibilità ai nostri tre beni culturali, facendoli conoscere al maggior numero possibile di persone. Obiettivo raggiunto»...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022