S.Antonino: venerdì debutta "La farmacia del sapere"

Si chiamerà “La farmacia del sapere”, con tanto di insegna all’esterno dell’edificio, il nuovo centro culturale di Sant’Antonino che accoglierà anche la biblioteca comunale Luigi Ferrero, nel cuore del centro storico. Il perché è fin troppo facile: i locali di via Torino 147 hanno ospitato fino all’anno scorso, praticamente per tre secoli, la farmacia del paese, salvo alcuni temporanei cambi di sede fra via Torino e piazza Libertà. Locali storici, dunque, per Sant’Antonino: fu infatti una delle prime cento farmacie del Regno di Sardegna autorizzate da Re Carlo Emanuele nel marzo 1732, come recita il pannello storico realizzato anni fa dall’Unitre e affisso sulla facciata dell’edificio. Ecco allora che da luogo per medicinali e rimedi per la salute del corpo, ora quei locali...

su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022