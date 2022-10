Villardora: bloccati dal rogo al piano superiore

Moglie, marito, tre cani e un gatto se la sono vista brutta nella notte tra giovedì e venerdì attorno alle 20, quando in una stanza al piano terra della loro casa di borgata Maltrot è scoppiato un incendio che ha coinvolto un apparecchio hi-fi, una batteria per cicli elettrica e della mobilia. La donna e almeno uno dei cani, spaventato dal trambusto, sono rimasti bloccati al piano superiore a causa del denso fumo acre che si è liberato dalla combustione delle plastiche e probabilmente dei materiali della batteria. Sul posto sono intervenuti per domare l’incendio dell’alloggio i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Almese...

su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022