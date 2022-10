Almese, due nuove mense targate Pnrr

Due nuove mense per le scuole di Almese. Verranno realizzate grazie ai fondi del Pnrr “intercettati” dal Comune. In particolare, si tratta di 444mila euro per la creazione di un refettorio nel plesso scolastico di Almese, che potrà essere usufruito dagli alunni e dal personale scolastico sia della scuola primaria, sia della secondaria di primo grado, e di 190mila 600 euro che verranno impiegati per la realizzazione del refettorio nella scuola primaria di Milanere...

Su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022