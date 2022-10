Cammini micaelici: a maggio tappa in valle di Susa

La valle di Susa riprende il percorso dei “cammini micaelici” e nel maggio prossimo potrebbe ospitare un incontro con i “cugini” francesi e pugliesi per proseguire il comune progetto di valorizzazione turistica dei rispettivi siti. Se ne è parlato lo scorso 29 settembre a Mont Saint Michel, una delle tre principali abbazie benedettine dedicate a San Michele in Europa insieme alla Sacra di San Michele e a Monte Sant’Angelo in Puglia. Un viaggio privato in occasione della festa degli arcangeli si è infatti trasformato in una proficua occasione istituzionale per il vicepresidente dell’Unione montana Valle Susa Andrea Archinà, sindaco di Avigliana, che ha incontrato il sindaco del borgo di Le Mont Saint Michel, che conta 29 abitanti, Jacques Bono, e David Nicolas, primo...

su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022