Coazze, Festa del cevrin: un altro record

«Mai vista tanta gente così. C’è stato un afflusso continuo sin dalla prima mattina. È andata persino meglio dell’anno scorso, l’edizione da record». Il sindaco Paolo Allais è quasi stupito per il successo dell’edizione 2022 della “Festa rurale del cevrin di Coazze”. La sagra che ha come protagonista il celebre ed appetibile formaggio degli alpeggi di Coazze e Giaveno, anche quest’anno è stata un successo, atteso sì, ma non in questa misura...

Su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022