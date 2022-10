Panne nere valsusine a Napoli per i 150 anni degli alpini

Anche quattro penne nere valsusine hanno preso parte, sabato scorso, alla cerimonia solenne per i 150 anni del corpo degli alpini, svoltasi in piazza del Plebiscito a Napoli. Una città del Sud, sul mare. Due caratteristiche che apparentemente stridono con la natura stessa delle truppe da montagna, ma in realtà fu proprio nella città ai piedi del Vesuvio che il Re Vittorio Emanuele firmò il decreto che istituiva le prime 15 compagnie di alpini. Lo fece il 15 ottobre del 1872 e sabato scorso, 150 anni esatti dopo, il popolo con la penna nera ha voluto ritrovarsi proprio qui per celebrare questo importante anniversario...

Su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022

