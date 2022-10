A S.Giorio il premio per la fabbrica che ha resistito alla delocalizzazione

La 32ª edizione della Festa del Marrone è stata anche l’occasione per la visita di una delegazione toscana, composta dal sindaco di Marradi, consigliere metropolitano di Firenze e consigliere regionale della Toscana Tommaso Triberti, del direttore dell’Ortofrutticola del Mugello Marc Batistini e di Vania Baracani e Paola Maurizi, due della novantina di operaie, in gran parte stagionali, che tra la fine del dicembre 2021 ed i primi mesi del 2022 hanno seriamente rischiato di perdere il posto di lavoro per l’intenzione della proprietà dello stabilimento, l’Italcanditi, di spostare tutta la produzione a Bergamo. Due mesi di presidio, al freddo, per alcuni giorni anche sotto la neve, e la solidarietà delle istituzioni e di tanta gente da tutta Italia hanno convinto la proprietà a recedere dalle sue intenzioni...

Su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022

