Almese, bagno di folla per la Fiera agricola

Una giornata intensa e tanto pubblico per la Fiera agricola-zootecnica, dell’artigianato e dei prodotti del territorio, andata in scena per l’ottava volta domenica scorsa a Milanere. Come da programma degli ultimi anni, il momento-clou della giornata è stata la premiazione degli allevatori e dei capi bovini più belli. Il titolo di “Campionessa manze” è andato ad una mucca dell’azienda La Patuana di Giaveno, quello di “Riserva manze” ad una bestia di Aldo Listello di Bussoleno; la “Campionessa vacche” è una mucca ancora di Aldo Listello, come “Riserva vacche” è stata indicata una mucca di Giulia Raseri di Villardora. Il primo premio “Allevatori” è andato a Guido Bellone di San Giorio, il secondo premio all’azienda agricola Famiglia Rocci di Sant’Antonino, terza la Fauda di San Gillio. Al primo classificato è andato un rudun offerto dalla Coldiretti, per il secondo e terzo buoni acquisto...

Su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022