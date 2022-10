Il fungo giavenese dà spettacolo

Una manifestazione che continua ad ottenere un grande apprezzamento da parte del pubblico, “Fungo in festa”. Un successo confermato domenica scorsa, nonostante il tempo non “amichevole” e il rinvio di due settimane, causato proprio dalla pioggia.

«Nonostante lo spostamento della data originale, non abbiamo notato differenze rispetto all’afflusso di visitatori che avevamo immaginato per la manifestazione - commenta la presidente della Pro loco Ivana Usseglio - È stata una giornata ricca di tanti eventi, come la mostra sul fungo che è stata molto apprezzata; con alta qualità dei banchi presenti su tutte le vie e piazze; una platea gremita per il concerto delle Voci del Piemonte, con il simpatico Piero Montanaro. Lo show cooking del sindaco...

su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022