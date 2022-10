"Missione smartphone" per i senior: come cavarsela nell'era digitale

Un ponte fra generazioni per un uso consapevole e responsabile dello smartphone, con il conseguimento di un vero e proprio “patentino”: una competenza da spendere anche verso gli altri, con la creazione di figure esperte pronte a mettersi a disposizione di quanti volessero impratichirsi nell’utilizzo delle nuove tecnologie, conoscendone regole, limiti, rischi e potenzialità. Nasce da questi presupposti il progetto “Missione smartphone senior”, promosso dal Conisa e dal distretto sanitario valle di Susa-val Sangone dell’Asl To3 in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valsusa, che in questa prima fase coinvolgerà i comuni di Susa, Sant’Antonino, Sant’Ambrogio, Coazze e Sangano: l’iniziativa è stata presentata ieri mattina a Villa Ferro, sede dell’Unione...

su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022