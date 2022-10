S.Antonino, centro culturale e aula studio: inaugurazione con doppia dedica

Ampio, spazioso, luminoso. In una parola: bello. Il nuovo centro culturale di Sant’Antonino, che ora accoglie la sede della biblioteca comunale Luigi Ferrero, si è svelato al pubblico venerdì 21 ottobre durante l’inaugurazione dei locali ospitati per quasi tre secoli dalla storica farmacia, una delle prime cento del Regno di Sardegna autorizzate da Re Carlo Emanuele nel marzo 1732. Una vetrina culturale nel vero senso della parola, che va ad impreziosire e anche a rivitalizzare il centro storico del paese, rendendo la biblioteca ben visibile e meglio accessibile al pubblico. È stata ribattezzata “La farmacia del sapere”, come recita l’insegna colorata ideata da Matteo Franco e scoperta durante il taglio del nastro, davanti al caratteristico scalone d’ingresso...

su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022