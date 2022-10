Almese, l’arte contro la violenza di genere

Il Ricetto per l’Arte-Agorà della Valsusa torna a proporre progetti che uniscono l’arte all’impegno civile. Questa volta su un tema drammaticamente attuale e delicato come la violenza di genere. L’iniziativa è “Rosso indelebile contro la violenza di genere”, in programma da sabato 29 ottobre a venerdì 9 dicembre negli spazi espositivi di borgata S.Mauro 4, realizzata in collaborazione con l’associazione Artemixia Aps, che ha come obiettivi la sensibilizzazione, l’informazione e la prevenzione sul tema della violenza di genere e domestica tramite il linguaggio universale dell’arte performativa, figurativa e video...

Su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022