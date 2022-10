Il "Bando Periferie" vira tutto a Sud: bassa valle a bocca asciutta

Niente finanziamento, almeno per il momento, per i comuni di Condove (capofila), Caprie, Chiusa San Michele, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino e Vaie, che nella primavera scorsa hanno candidato sul bando per la rigenerazione urbana, conosciuto anche come “bando Periferie”, un dossier congiunto del valore di 5 milioni di euro a cui ciascuno concorreva con un proprio progetto. Condove (1,2 milioni di euro) proponeva la trasformazione del campo sportivo in parco multifunzionale, Sant’Antonino (1,2 milioni) il recupero dell’ex immobile Casasco di via Verdi, da trasformare in centro polivalente, e la riqualificazione di piazza Don Cantore, Sant’Ambrogio (1,2 milioni) il restyling del centro storico e la riqualificazione di largo Baden Powell, Chiusa San Michele (400mila..

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022