Per GustoValsusa altre due tappe in salsa autunnale

L'autunno del GustoValsusa si fa sempre più ricco. La rassegna di sagre enogastronomiche, promossa dall’Unione montana per valorizzare i prodotti tipici locali, aggiunge infatti da quest’anno due nuovi appuntamenti: la “Sagra d’le Cisi” di San Didero, dedicata ai ceci, di cui scriviamo alle pagine 14 e 15, in programma questo week-end, e la festa d’autunno “Pômâ dë Vëno” a Venaus, che si svolgerà nel fine settimana successivo, il 6 novembre. «É con grande soddisfazione che come Unione montana possiamo tenere a battesimo due nuove sagre che vanno ad arricchire il già ricco calendario della rassegna GustoValsusa - spiega l’assessore alla valorizzazione dei prodotti tipici locali Luca Giai...

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022