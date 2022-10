Vialattea punta sul rilancio totale

Bilancio in chiaroscuro per la Vialattea, che nella scorsa stagione ha reagito al Covid in modo diverso a seconda delle aree. Lo ha spiegato venerdì scorso, presentando le novità del prossimo inverno, il presidente della Sestrieres Giovanni Brasso: «Per quanto riguarda i ricavi, rispetto alla media delle ultime due annate pre-pandemia, l’area di Sestriere ha registrato un aumento di circa l’1% e quella di Sauze un aumento di circa il 3,5%. Segno meno invece per l’area di Sansicario con una diminuzione di circa il 25%, e per Cesana Claviere dove il calo sfiora il 35%». Flessione generalizzata invece per quanto riguarda i passaggi, dovuta probabilmente alla scarsità di neve naturale. Trend limitato sull’area di Sestriere, che ha perso circa il 12%, e per Sauze d’Oulx...

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022