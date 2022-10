Giaveno, il sindaco Giacone aggredito nella notte: ora è in ospedale

Non sarebbe in pericolo di vita il sindaco di Giaveno Carlo Giacone, che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre è stato vittima di un agguato. Poco prima di mezzanotte, il primo cittadino stava rientrando a casa da solo, quando nella zona tra via Umberto I e piazza Molines, un uomo con il volto nascosto da una maschera, lo ha aggredito colpendolo più volte con un oggetto massiccio.

Le urla del sindaco hanno attirato l’attenzione di alcuni cittadini presenti nella zona, che sono accorsi in suo aiuto “disturbando” l’azione dell’aggressore, il quale si è dato alla fuga. Giacone è stato condotto al pronto soccorso di Rivoli per le prime cure e gli accertamenti del caso. Sulla vicenda sono già a lavoro i carabinieri della stazione cittadina in collaborazione con i colleghi della compagnia di Rivoli. Al momento c'è massimo riserbo sulle indagini e sulla matrice dell'aggressione.

Questa la nota ufficiale diramata nella tarda mattinata dall'amministrazione comunale: «Il sindaco Carlo Giacone è ricoverato all’ospedale di Rivoli a seguito di una vile aggressione subita ieri notte. Al momento le sue condizioni sono stabili ed è sotto osservazione da parte del personale medico. L’amministrazione comunale e i dipendenti comunali si stringono intorno a lui e alla sua famiglia augurandogli di rimettersi presto. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in corso. Si ringraziano tutti coloro che stanno esprimendo solidarietà e auguri di pronta guarigione».

L'Uncem, in un comunicato, ha già espresso la tua totale vicinanza e solidarietà al sindaco Giacone e piena condanna per il grave fatto avvenuto, confidando nella sua piena ripresa. «Un atto incommentabile, gravissimo, ignobile. Uncem è tutta con Carlo, con la sua famiglia, con la comunità di Giaveno. Forza Carlo!», affermano il presidente nazionale Marco Bussone, il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero con lo staff, tutti gli organi e tutti i sindaci dei comuni montani.

Solidarietà anche da parte del gruppo consigliare misto di Giaveno con Paola Castagnoli e i rappresentanti di Forza Italia Francesco Voce, Enrico Rosso e Paolo Ruzzola (capogruppo in Regione), che esprimono «ferma condanna all’inaccettabile vile aggressione subita dal sindaco Carlo Giacone a cui auguriamo una pronta guarigione nella speranza che al più presto sia individuato e assicurato alla giustizia il responsabile di tale gesto».

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022