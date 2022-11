Avigliana: Cga, la reunion delle vecchie glorie

Una reunion come le rock band. O le squadre sportive che con il tempo diventano mitiche. È quella che c’è stata al ristorante Lago Grande di Avigliana mercoledì scorso, quando ai tavoli per una serata di feste sul filo della memoria, si sono sedute le “vecchie glorie” del Cga. Sono Bruno Panicco, Dino Bono, Ambrogio Morra, Guglielmetto Adriano, Domenico Croce, Alberto Santoro, Aldo Timon, Aldo Periale, Carlito Allais, Giorgio Panicco, Santoro Sergio, Bruno Bugnone, Falchero Franco, Dalmasso Enzo, Fabrizio Demaria, Ezio Castagno, Ciro Dininno, Nicola Dininno, Giuseppe Busin, Ezio Castagno, Giuseppe Rotella.

Non c’erano perché già “andati avanti” Guido Guerri, Emilio Tognarini, Mauro Giai Minietti, Carlo Mattiel, Alfredo Fossi, Franco Maffia e Silvio Raimondo...

Su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022