Giaveno, sindaco aggredito: fermato un 43enne

Sarebbe stato risolto in meno di 48 ore il giallo dell’aggressione al sindaco Carlo Giacone. Nella tarda serata di ieri, infatti, è trapelata la notizia del fermo di un 43enne italiano, residente in paese, che al momento risulta “gravemente indiziato” di aver indossato una maschera di Halloween ed aver poi atteso che il primo cittadino rientrasse a casa per poi colpirlo ripetutamente con un oggetto contundente. Da chiarire ancora i contorni della vicenda che non avrebbe comunque alcun collegamento con l’attività amministrativa. All’origine del gesto ci sarebbero infatti rancori personali. «Carlo sta meglio, è sveglio e lucido, ricorda tutto quello che è successo - raccontava soltanto ieri pomeriggio il vicesindaco Stefano Olocco - Certo ci sono ancora i traumi dell’aggressione, ma possiamo tirare un sospiro di sollievo».