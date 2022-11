Sauze d'Oulx, gli "Yeti" al debutto: prima amichevole per i ragazzi dell’hockey

Una data storica, quella di domenica 23 ottobre per gli Yeti, la squadra di hockey in line di Sauze d’Oulx, che hanno disputato la loro prima partita amichevole della carriera. La prima vera partita casalinga ad un mese dalla ripresa degli allenamenti, contro il Monleale della provincia di Alessandria. Circa 35 ragazzini, in età compresa tra i 7 e 16 anni, si sono dati battaglia a suon di “mazzate” e rotelle presso la palestra Pin Court. Le partite ufficiali sono state vinte dal Monleale, ma il vero scopo è stato raggiunto: un pomeriggio di sport, aggregazione e confronto con le altre realtà. Il progetto sportivo, frutto della collaborazione tra la Scuola Sci Sauze Project e l’associazione Sauze In, che gestisce il centro sportivo Pin Court, ha come intento quello di...

su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022