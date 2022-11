Almese: in 400 per una "Fellinata" da urlo

Una festa delle due ruote come poche se ne sono viste in valle. Con suoi 400 partecipanti il “Giro di Almese-IX Fellinata”, organizzato domenica scorsa dall’associazione Sul Tornante e dal ciclista professionista Fabio Felline con la collaborazione del Comune, è stato un successo al di là delle aspettative. I partecipanti alla sfida in salita sono stati cento. Alla fine il podio maschile ha visto al primo posto Luca Portigliatti, seguito da Daniele Pollone e Gianni Castelli; le prime tre donne invece sono state Roberta Pilotto, Chiara Merico e Martina Ferraris. Al di là del risultato sportivo, quello a cui gli organizzatori tengono di più è il messaggio solidale: «L’evento aveva anche un intento benefico, con il ricavato dalle iscrizioni dei partecipanti sosteniamo...

su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022