Avigliana: per Halloween un tutto esaurito da paura

Grande partecipazione per le proposte di Halloween di lunedì scorso. La Pro loco con il patrocinio del Comune ha portato al parco Alveare Verde la caccia al tesoro “Furto ad Hogwarts”, ispirata alle avventure di Harry Potter. Grande successo anche per la proposta di dell’associazione Borgo Vecchio: la seconda edizione di “Halloween, una notte al museo”, andata in scena all’ex Dinamitificio Nobel di via Galinier...

Su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022