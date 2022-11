Piccola e buona: la Doc Valsusa stappa i 25 anni

Una Doc piccola, molto piccola, soprattutto se parametrata ai numeri piemontesi, ma che ora più che mai avverte l’esigenza di crescere. È questo il bilancio della giornata organizzata presso il Castello di Adelaide a Susa per festeggiare i primi 25 anni della Denominazione di origine controllata Valsusa. Era il 13 novembre del 1997 quando presso il teatro Ca’ Nostra di Chiomonte veniva presentata al pubblico la nuova Denominazione di origine controllata del vino valsusino. La scelta del paese che ha il grappolo di avanà nel proprio simbolo non era certo casuale, ma di acqua da allora ne è passata tanta sotto i ponti e parecchio vino è scorso. Nella Doc sono entrati a far parte, con il tempo, anche altri vitigni autoctoni valsusini, come il Becouet e il bianco...

su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022