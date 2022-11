Vaie piange Ernesto Merini, ex sindaco e ultimo partigiano

Vaie è in lutto per la scomparsa di Ernesto Merini, classe 1926: si è spento oggi all'età di 96 anni dopo che negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano andate via via peggiorando. Con lui se ne va un simbolo del piccolo Comune all'ombra di San Pancrazio, di cui Ernesto ha scritto una pagina importante di storia: partigiano durante la Resistenza al nazifascismo ed iscritto all'Anpi, era una presenza immancabile ad ogni commemorazione nonché testimone della memoria verso i bambini delle scuole. A loro, in più occasioni, aveva raccontato gli anni difficili della guerra di Liberazione, che lo avevano visto protagonista in prima persona sulle montagne valsusine. Un impegno civile che aveva poi trasferito in campo politico e amministrativo, diventando sindaco della sua Vaie a cavallo tra gli anni '80 e '90, quando aveva riportato la sinistra alla guida del Comune: un testimone che ormai da otto anni e mezzo ha idealmente passato al figlio Enzo, attuale primo cittadino.

