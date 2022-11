Prestige, due trionfi nella gara nazionale di Settimo

Anche la scuola di danza Prestige ha messo in cascina molti premi lo scorso fine settimana, partecipando con successo alla gara nazionale Fida Trofeo Città di Settimo. Due i successi pieni per la scuola segusina, quello per il corso elementare moderno con coreografia di Eleonora Lombardo e quello per il corso avanzato moderno, coreografia Eleonora Lombardo. Ad essi vanno ad aggiungersi il terzo posto corso di latin baby con coreografia di Massimo Marchiori e il quarto del corso moderno avanzato con coreografia di Eleonora Lombardo...

Su Luna Nuova di martedì 8 novembre 2022