"Tartiffla", la storia della patata valsusina su youtube

Dopo la Sacra e l’olio, Borgatta's Factory racconta la storia della patata. È “Tartiffla-Storia di un frutto della terra e dell'uomo che ne fece una missione di vita”, che andrà in onda sul canale YouTube Borgatta's Factory a partire da venerdì 11 novembre alle 21. “Tartiffla” è un racconto teatrale per raccontare i primi passi della coltivazione della patata in Piemonte e non solo. Ancora una volta, come in “Olea”, il protagonista è un frutto della terra, ovvero la patata, oggi immancabile sulle nostre tavole, ma fino a due secoli fa oggetto misterioso e anzi, ritenuta una vera e propria “radice del diavolo”, guardata con sospetto dalle popolazioni e dagli esperti, che addirittura la reputavano velenosa e adatta esclusivamente a nutrire gli animali...

