Venaus e la mela, speranza di un paese

L’immagine dell’autunno come una grande tavolozza di colori è spesso abusata, ma a Venaus hanno saputo reinterpretarla, come tradizione, con fantasia. La tavolozza, molto grande, l’hanno realizzata con quello che vogliono far diventare il loro frutto di eccellenza, la mela. In piazza della Marghera, per la seconda edizione della Festa d’autunno - Poma de Veno, le mele, da quelle verdi a quelle rosso carico, hanno preso il posto dei colori del pittore sulla grande tavolozza bianca. È il simbolo di una giornata fredda ma piena di colori, che ha sancito la volontà di Venaus di puntare su quella mela che porta il suo nome...

Su Luna Nuova di martedì 8 novembre 2022